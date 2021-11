Hoy habrá acción en el Papi Fútbol de Frías

13/11/2021 - 00:09 Interior

CHOYA, Choya (C). En el estadio Juan Sayavedra de la Asociación Friense del Papi Fútbol se disputará hoy la cuarta fecha de la Liga femenina en las categorías Juveniles y Mayores, donde las chicas se prodigan por el triunfo y cada jornada crece el interés por este campeonato.

El torneo se denomina "Homenaje a las víctimas de Covid" y se espera vibrantes encuentros en una disciplina que gana cada vez más adeptos, sobre todo desde que se flexibilizaron las restricciones sanitarias establecidas por la pandemia. El inicio del programa de partidos será desde las 15.

Los partidos que se disputarán hoy tendrán el siguiente orden: Central Norte vs. La Calera; Puma vs. Estrellitas; Furia Roja vs. Estrellitas (juveniles); Banda Norte vs. Colonia Achalco; Vikingas vs. Banda Norte (juveniles) Tráfico vs. Leonas y Pumitas vs. Leonas (juveniles).

En la categoría Juveniles, lidera la tabla el elenco de Vikingas con puntaje ideal (9 unidades). En la categoría Mayores, por su parte, la Zona A tiene en la cima a Banda Norte con 6 puntos, mientras que en la B el torneo es muy parejo y se ubican en los primeros puestos, con 4 puntos, los combinados de Puma, La Calera, Central Norte y Estrellitas.