El Obispado de Añatuya llamó para la cobertura de un cargo de rector

11/12/2021 - 23:22 Interior

El Obispado de la Diócesis de Añatuya realizó un llamado para la presentación de antecedentes y evaluación para la cobertura del cargo de rector de Nivel Medio en el Instituto San Alfonso de Ligorio.

Los requisitos son: título docente para Nivel Medio, antigüedad docente a la fecha no menor a 5 años frente a alumnos (no excluyente), amplia disponibilidad horaria acorde a las funciones (realización de eventos institucionales, reuniones de equipo directivo, de equipo de conducción y de docentes post hora, etc.), para lo cual preferentemente debiera ser residente efectivo en la ciudad de Añatuya, manejo de sistemas informáticos vinculados al área. Además: referencias personales, profesionales y pastorales del ámbito de la Iglesia Católica comprobables, certificado de buena conducta y psicofísico.

El perfil y condiciones básicas que se buscan: adhesión afectiva y efectiva a Jesucristo y a los principios doctrinarios de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana (excluyente), actitud de compromiso con todas las actividades propias que desarrolla una institución educativa para el enriquecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre escuela - familia - alumnos - comunidad parroquial, apertura a la capacitación permanente.

La fecha perentoria de presentación del CV es hasta el próximo 18 del corriente mes, en formato papel en la sede del Obispado de Añatuya, sita en Avda. España 150 de 8.30 a 13 y de 17 a 19.

Las instancias a seguir son: evaluación de los CV presentados, entrevista individual, evaluación situada ajustada al ideario y proyecto institucional vigente.