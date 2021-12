Distinguen a un alumno loretano por no faltar un solo día a clases durante siete años

17/12/2021 - 19:43 Interior

Un niño de 12 años fue distinguido por tener asistencia perfecta durante toda su trayectoria en el nivel primario, además recibió cuatro distinciones más entre las que se destaca haber sido elegido como mejor compañero por sus pares, los docentes que lo acompañaron en su formación lo destacan como un niño aplicado y solidario.

José Luis Fernando Brandan egreso de séptimo grado en la escuela N°1099 Pedro León Gallo, vive en el barrio Centenario, es el hijo menor de René Fernando Brandan de profesión técnico electricista y Viviana Judith Medina profesora de economía, la familia del alumno destacado se completa con su hermana Fernanda Estefanía Brandan, de dieciséis, quien se encuentra cursando el colegio secundario.

En el acto de clausura del ciclo lectivo 2021 que se realizó en el mencionado establecimiento escolar José Luis recibió cuatro reconocimientos por ser abanderado de la nación; asistencia perfecta durante toda su trayectoria escolar; mejor alumno y mejor compañero distinción que fue otorgada por sus compañeros, en esta oportunidad tuvo a su cargo las palabras de despedida a sus compañeros.

“Me sentí emocionado, no espere recibir tantas distinciones, todos los años recibo alguna pero nunca pensé que serían tantas a la vez. De todas las distinciones la que más me gusta de mejor alumno porque me esforcé mucho todos los días con las tareas, con cada trabajo práctico a levantarme temprano y acostarme tarde para hacer mis tareas”, indicó José Luis.

Sus padres no ocultan el orgullo que les produce el logro de su hijo: “Nos hemos sentido sumamente orgullosos de nuestro hijo, porque lo vemos día a día esforzarse por ser cada vez mejor por ese amor que él tiene hacia el estudio, que ha sido algo natural en él, por cuestiones laborales no hemos podido acompañarle tan de cerca, fue su sentido de la responsabilidad desde pequeño ha hecho que él no disminuya en su rendimiento escolar” sostuvo la madre del distinguido loretanito.