Hoy dará inicio la denominada Copa del Rey en la “Ciudad de la Amistad”

03/01/2022 - 22:20 Interior

CHOYA, Choya (C) Una nueva competencia se apresta a dar comienzo en la "Ciudad de la Amistad". En este caso se pondrá en juego la Copa del Rey que es coordinada por la Asociación Friense del Papi Fútbol. La misma finalizará el jueves 6.

Participan 24 equipos con la categoría Mayores de 30 años. Se jugará en el estadio Juan Sayavedra, del barrio Ademof de Frías.

Este torneo es preparación debido a que el certamen más significativo tendrá lugar a posteriori, aunque generó gran expectativa en los aficionados.

Los choques para esta noche serán desde las 20 con el siguiente fixture: Sumampa vs. Unión Choyana; Bodegón vs. Amistad; Bancarios vs. Comedor doña Graciela; Carbón Box vs. M y M Construcciones; Familiar vs. Social y Cantera vs. Carlitos. Mañana miércoles habrá otros seis juegos. La definición será el jueves 6.