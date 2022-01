Profundo dolor en Medellín por el fallecimiento de un conocido vecino que trabajaba en la Comisión Municipal

04/01/2022 - 00:27 Interior

Vecinos de Medellín y el resto del departamento Atamisqui, se encuentran consternados luego de conocerse la terrible noticia del fallecimiento de César Ariel Toloza (50), empleado de la Comisión Municipal y gran ciudadano, quien venía padeciendo un serio problema de salud que se complicó días pasados tras contagiarse de Covid y ser internado en el Sanatorio Banda para su control. Pese a los esfuerzos médicos, murió en la noche de este pasado lunes.

El comisionado de Medellín, Amado Abdala, expresó a través de sus redes sociales: “Quiero despedir con profunda tristeza y dolor a mi querido compañero y amigo César Toloza. Una de las mejores personas que he conocido, gran padre, esposo, hijo, un hermoso ser humano que supo llevar su fe en alto siempre. Va a ser duro no tenerte en el día a día amigo mío, este virus hoy ha decidido llevarte. Te voy a extrañar siempre. Que Dios le de consuelo a su familia y que brille para él la luz que no tiene fin. Q.E.P.D.”.





Además del comisionado, decenas de vecinos utilizaron Facebook para brindarle su último adiós a Toloza y mostrar además su apoyo hacia los familiares del mismo. En sus mensajes, destacaron la vocación de servicio y el esfuerzo que hacía para llegar a las distintas zonas rurales a proveer del agua el difunto.