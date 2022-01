Ibáñez: "Atenderemos siempre las necesidades de todos los vecinos"

15/01/2022 - 00:27 Interior

AÑATUYA, Taboada. El intendente de la ciudad de Añatuya, Héctor "Pocho" Ibáñez, brindó ayer una entrevista a medios locales en la que se refirió a la crisis hídrica que vive la ciudad, a la vez que explicó cómo están trabajando para abastecer a toda la ciudad y zonas aledañas con agua.

A esto se suma el calor extremo que se registra en la provincia desde hace prácticamente una semana. Ibáñez dijo que "se está llegando a todos los vecinos, atendiendo siempre las necesidades porque esa es nuestra responsabilidad".

"Estamos entregando agua en zonas vecinas con dos camiones; estamos viviendo una crisis hídrica, potenciada por la falta de lluvia. Se ha incorporado un camión más para el riego. Se ha curado el camión para que el agua sea potable, tal cual sale de la planta. Ya contamos con tres camiones. He pedido que haya continuidad en este servicio. Recursos Hídricos nos envía un camión para abastecer y entregar el agua. Son cuatro los camiones con los que estamos trabajando y lo seguiremos haciendo", señaló el intendente.

También abogó para que haya una responsabilidad colectiva ante la falta de agua, y se refirió que es una circunstancia única que se vive, pero "confiamos que saldremos muy pronto".

"Jamás hemos descuidado esto. Hay un organigrama para la entrega de agua en todos los barrios. Y seguiremos atendiendo este tipo de situaciones. No se cobra el agua. Eso quiero dejar en claro. Y si no es así, los vecinos tienen que denunciarlo con todas las pruebas correspondientes. El municipio estuvo siempre tratando de solucionar los problemas. Estamos llegando a todos los barrios para abastecer con agua y lo haremos siempre; no descuidamos lo que nos compete. No tendría que existir el favoritismo, mucho menos en épocas de crisis", puntualizó.