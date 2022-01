Fernández intensifica la campaña para el uso de cascos de motociclistas

16/01/2022 - 23:30 Interior

FERNÁNDEZ, Robles. La Municipalidad de la Ciudad de Fernández continúa llevando adelante la campaña de concientización con el objetivo de incrementar el uso de casco en conductores de motos.

Para ello, implementó diversos operativos informativos y de concientización a lo largo del año pasado a través de la Dirección de Tránsito municipal y dispuso el sorteo de más de 150 cascos a través de los comercios habilitados. En ese contexto, se invita a más firmas comerciales a sumarse a esta iniciativa en favor de la vida.

"Tené en cuenta que los traumatismos de cráneo son la principal causa de muerte en moto. Usando el casco tenés el 85% de posibilidades de salvarte. Usá la cabeza, usá el casco", es el mensaje de la comuna fernandense.

Los cascos salvan vidas al evitar o amortiguar golpes y heridas en la cabeza, devastadoras y discapacitantes. Los motociclistas que no usan casco tiene mucho más alto riesgo de muerte o de sufrir lesiones permanentes. La Oficina General de Contaduría de Estados Unidos (GAO) ha estudiado y probado que los motociclistas que usan el casco tienen un 73% menos de mortalidad que los que no usan el casco; los motociclistas que usan el casco tienen hasta un 85% menos de lesiones graves que los que no usan casco.

Además, recuerdan a conductores de todo tipo de vehículo que se deben respetar las normas de tránsito vigentes y tener toda la documentación al día y en regla.