Newcom, cada vez más personas se animan a practicarlo en Añatuya

31/01/2022 - 23:52 Interior

AÑATUYA, General Taboada (C) Distracción, acción y movimiento. El deporte adaptado para la tercera edad, no solo ganó terreno en toda la provincia, sino que les da vitalidad a numerosos vecinos de esta comunidad. "Se llama newcom y si bien a muchos de sus jugadores les cuesta su pronunciación, es sencillo. Es como el vóley, pero no saltas ni le pegas a la pelota", indicó el docente jubilado Raúl Fernández, coordinador de la actividad.

Está destinado para los mayores de 50 o 60 años, dependiendo de la categoría. "El objetivo es el mismo que el vóley: que pique la pelota del lado contrario. Las medidas de la cancha y de la red son similares y lo único que cambia es la forma de pasar la pelota. No hay golpe, sino que cada jugador puede agarrar la pelota y tiene que pasarla a un compañero o al otro lado de la red antes de los cuatro segundos", explica.

Dirigentes del Club Atlético Talleres GB destinan un espacio físico para la práctica de este deporte. Desde junio del año pasado, un grupo de adultos mayores iniciaron y de a poco se fueron sumando a esta propuesta. Entrenan los lunes, miércoles y viernes a las 19. Otros clubes como el San Jorge también lo implementaron desde hace un tiempo.

El newcom es un deporte ideal para la gente mayor. Hay quienes lo utilizan como un complemento del atletismo, por considerar que con el newcom se ejercitan todos los músculos del cuerpo y principalmente ayuda a agilizar la mente.