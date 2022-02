El día que el poeta "Bebe" Ponti se paralizó al conocer a Yupanqui

13/02/2022 - 23:18 Interior

Adolfo Marino "Bebe" Ponti, poeta de Quiilí, está abocado a la escritura de dos nuevos libros, un poemario y un texto dedicado a poetas de la canción argentina. Ambos libros serán publicados este año. Uno de los libro es "Poetas de la canción argentina...bares y letras", donde se fusiona el relato fantástico con lo biográfico y el análisis del legado de cada autor. "Bebe" anticipó a EL LIBERAL un fragmento dedicado a Yupanqui "Don Ata: tengo el paisaje en la sangre".

"Abril encendía las hojas de Buenos Aires mientras caminaba por Lavalle rumbo a Sadaic, a tomar un café en alguno de sus bares cercanos. En el camino me detuvo el saludo de Mario Arnedo Gallo, folklorista de gloria, autor de 'Salavina' y otros clásicos de la canción de raíz. Estaba conversando con otro hombre en la puerta de un local, cerca del bar a donde iba. Lo saludé y cuando reconocí la figura de Atahualpa Yupanqui, me quedé paralizado. Don Ata vestía saco azul, camisa celeste, y un pañuelito bordado al cuello. Calzaba zapatos negros, con una mano cruzaba el brazo del pianista santiagueño y con la otra se apoyaba en un bastón. Los huesos de sus pómulos le empujaban el rostro hacia afuera y las arrugas de su frente parecían cuerdas de una música milenaria".

"Mario Arnedo al verme asombrado me presentó como un joven poeta, oriundo de un pueblito de Santiago del Estero, Quimilí. Yupanqui me observó fijamente y me dijo: 'Zona de tunales y quebrachos, de espantos, cuatreros y hacienda baguala'. Asentí sus dichos y me quedé callado. Hice un ademán para despedirme porque me sentía un intruso de las circunstancias, pero automáticamente recibí la invitación para acompañarlos a almorzar. La dicha que tenía la encerré debajo de mi camisa y de tan encerrada parece que me dejó una cicatriz, porque no sólo las tristezas dejan huellas, también las alegrías."