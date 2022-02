"No sabía leer, pero mi esposa docente me cambió la vida"

14/02/2022 - 00:04 Interior

Javier y Mercedes forman un matrimonio loretano que a fuerza de amor, trabajo y voluntad venció las adversidades. Se unieron en pareja cuando eran adolescentes, en un marco de extrema pobreza, pero fueron creciendo y apoyándose mutuamente hasta lograr superarse. Ella es profesora de enseñanza primaria y él, matarife y carnicero.

Mercedes Viviana Paz es docente, trabaja en la escuela Zorrilla. Su esposo Javier Edgardo Galván, más conocido como "Charten", cosecha saludos a su paso por las calles de la "Capital del Rosquete" y no disimula las lágrimas cuando habla de su difícil niñez.

"Recuerdo cómo sufría cuando me entregaban una lista de pedidos y la señora de la caja decía "deme a mí, él no sabe leer". Pero no saber leer no fue mi elección. Tenía que trabajar desde niño para ayudar en casa, iba al matadero para conseguir algo para comer para mis once hermanos y mi madre sola. Fueron tiempos muy difíciles. Recuerdo que teníamos una tortuga de mascota y vi como mi madre la sacrificaba para darnos de comer. No había forma que en ese contexto yo pudiera estudiar", evocó Javier.

"Yo no me animaba a contarle que no sabía leer (a su esposa). Pero un día ella me dijo que se daba cuenta de mi situación y que ella me ayudaría. Me daba vergüenza que mis hijas supieran que no sabía escribir ni leer. Pero ella me ayudó a superar esos miedos. Hoy puedo hacerme cargo de las listas de pedidos", contó.

Javier: "Seguro que podré leer cuentos a mis nietos"

Javier Galván, en entrevista con EL LIBERAL, destacó que decidió contar su historia "pensando que quizás hay muchas personas como yo, que tienen vergüenza y esto los ayude a superarlo. También para aquellos jóvenes que encuentran salidas fáciles a la pobreza, pero la única forma de superarla es con trabajo y estudio".

"Charten" no disimula su orgullo de haber aprendido a leer y escribir con el apoyo de su esposa. "Hoy puedo hacerme cargo de las listas de pedidos y, seguro que podré leer cuentos a mis nietos", resaltó.

Por su parte, Mercedes contó que ella perdió a su madre cuando tenía 7 años y un tiempo después a su padre le dio un derrame. Mercedes es la única mujer de cuatro hermanos. A los 15 años conoció a Javier y decidieron unirse para siempre. "Fue muy difícil presentarlo como novio ante mi papá, quien se preocupaba mucho por nuestro futuro. Javier me lleva diez años y eso ya era un problema". "Javier siempre me apoyó", remarcó Mercedes.