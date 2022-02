Vuelve el fútbol a Frías con un torneo que será masculino y femenino

25/02/2022 - 02:54 Interior

Luego de una reunión mantenida entre autoridades comunales y la Liga Cultural de Fútbol de la ciudad, se resolvió que el próximo 3 de abril, se iniciará el Torneo Pretemporada "Municipalidad de Frías".

Participarán los representantes de los clubes Coinor, Atlético Frías, Talleres, Central Córdoba, Instituto Tráfico, Unión Friense, Estrella Azul, Huracán, Dos Leones y Villa Paulina. Se jugarán en las categorías sub 11, 13, 15, 17, femenino categoría única 11 vs. 11 y Primera División.

Los partidos se jugarán en tres estadios de manera simultánea: Coinor, Talleres y Central.

De acuerdo con el fixture los clubes disputarán los partidos en todas sus categorías en una sola jornada desde las 9 y será por simple eliminación: el equipo que pierda quedará eliminado del torneo.

Inicia el Sub- 11 a las 9, Sub- 13 a las 10 y Sub- 15 a las 11. Se realizará un receso para el almuerzo y se continuará a partir de las 15 con Sub- 17, 16.20 con el fútbol femenino y se cierra con la 1ª División a las 17.30.

Los partidos se jugarán todos los domingos de abril en estadios simultáneos y las finales están previstas para el 30 de abril. El público podrá asistir adquiriendo con anticipación la entrada, que incluye toda la jornada futbolera en la Liga Cultural de Fútbol de Frías y también en las sedes sociales de los clubes que participan. Habrá una entrada única por fecha cuyo valor fue fijado en $100 y con la misma se podrá asistir a la doble jornada (mañana y tarde).

Solamente entrarán aquellas personas que hayan comprado sus entradas con anticipación. El día de los partidos no se podrán adquirir entradas en los estadios.

Inédito

Esta propuesta ha sido definida por la organización como "inédita" en su estructura y además contará con la participación de cientos de jugadoras y jugadores del medio.

Por último sostienen: "La Municipalidad de Frías ratifica de esta manera la importancia de la actual gestión en las políticas deportivas incentivando la práctica de este deporte y apoyando permanentemente a nuestros adolescentes y jóvenes de la ciudad".