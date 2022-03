“Por suerte no nos ha afectado tanto, empleamos otros sistemas para vender”

05/03/2022 - 21:41 Interior

“A la identidad nosotros no nos modificó nada la pandemia, al contrario, nos potenció, porque la venta se hizo igual por internet. Se hizo un contrato con Correo Argentino, y siguiendo todas las normas del protocolo sanitario, pudimos realizar los envíos. Nosotros lo que hacemos en proveer el hilo a tejedoras de otras provincia, a Jujuy, Tucumán, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, y tenemos una clienta de España”, comentó Mariela Bejarano, quien coordina la actividad de la ONG Huarmis Pushkadoras (Mujeres hilanderas). Sobre cómo se realizaron las ventas, Mariela contó que con la lana que se adquirió, hicieron los hilados, y desde su casa los comercializó vía online.

“Cuando me pagaban por Mercado Pago, yo hacía una transferencia al comisionado municipal, y él ponía un día y una hora para pagarles a las chicas, para cuidar los protocolos del momento, y así trabajamos sin problemas. Yo vía wathsapp les avisaba a cada una lo que les había vendido y el precio, para evitar el contacto”, detalló.

Esta institución agrupa a unas 60 artesanas y tiene su sede en el paraje Sauce Solo, pero nuclea a otras de diferentes parajes del departamento Loreto, como Huilla Catina, Crucecita, La Blanca, San Gregorio, entre otros.

“Comenzamos siendo 12, y ahora somos 60, entre jóvenes y mayores, tenemos una de 12 años y otras de 83”, contó Mariela, para graficar el crecimiento que ha tenido la asociación en sus cuatro años de formación.





Continuidad

Procuran que no se pierda el arte del tejido y del hilado, y no se tiene solo el objetivo de la venta, “porque queremos que se valore también lo social, que se las reconozca a las chicas entre artesanos, antes no se conocían un artesano de Jujuy con otro de aquí, y eso está ocurriendo”.

“Ahora la juventud está haciendo lo que hacían sus mayores, y ahora la gente joven se está iniciando en este oficio que lo hacían sólo las mujeres, pero ahora hay hombres que también aprendieron el oficio, algunos hilan y otros tejen acompañando a su mujer”, reveló Mariela.

A través de la asociación, las integrantes consiguieron durante la pandemia becas nacionales para artesanos, lo cual les posibilitó mantener el hilado o los tejidos para poder comercializar.

Mariela es salteña de nacimiento, pero se afincó en nuestra provincia hace quince años, es nuera de una artesana, y buscó la manera de ayudarlas a vender con sus producciones, porque vio cómo en un momento, el comprador le ponía precio a sus trabajos.

Estudió Tecnicatura en Economía Social en el Profesorado de Loreto, y adquirió los conocimientos necesarios para cumplir con el anhelo de ayudar a las artesanas de la zona.