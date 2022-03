Una docente herrerense hizo cumbre para honrar a un héroe de Malvinas

29/03/2022 - 00:06 Interior

HERRERA, Avellaneda (corresponsalía Añatuya) Profunda emoción causó en la comunidad local la noticia de que Stella Torrillas, docente de esta localidad, -radicada en el sur del país hace algunos meses- hizo cumbre en el cerro Copahue, a 3.000 metros de altura en la provincia de Neuquén, llevando la bandera de Herrera y la pechera con el nombre del ex combatiente Mario Gustavo Rodríguez, oriundo de esta localidad y caído en la guerra de Malvinas.

"Desde que me enteré del propósito (hacer cumbre como un homenaje) me puse a trabajar en el tema. Primero solicité la autorización a la familia del soldado Rodríguez, para llevar su nombre en mi pechera. Lo que hablé con su madre Norma Guerrero, y familiares de nuestro héroe caído en este conflicto bélico, me entusiasmó y comprometió aún más y no dejé pasar la oportunidad de ascender al volcán Copahue", manifestó Stella.

Añadió: "La actividad fue organizada por el Ejército Argentino y los Veteranos de Malvinas, para honrar la memoria de los 649 soldados que ofrendaron su vida por nuestra Patria, en los que se encuentra mi coterráneo".

"Ha sido una experiencia maravillosa, muchas emociones, todo el camino iba rezando pidiendo a Dios que me dé las fuerzas para poder llegar", contó con mucha emoción la docente, tras lograr su objetivo.

De esta manera, se brindó un justo reconocimiento a los héroes de Malvinas que dieron su vida por la Patria, a pocos días de cumplirse 40 años de la desigual guerra contra el imperio británico.