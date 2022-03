Entregarán semillas del programa Pro Huerta a familias de Guasayán

29/03/2022 - 00:32 Interior

CHOYA, Choya (C) Las familias del interior del departamento Guasayán que forman parte del programa Pro Huerta recibirán en los próximos días las semillas pertenecientes a la colección otoño invierno. “Desde la semana pasada se está realizando la distribución de las semillas tanto en Frías como en las poblaciones del interior choyano. Ahora se lo hará con el departamento Guasayán. Esto tendrá la labor de los técnicos Pablo Orellana y Eliseo Fringes”, comentó la responsable del programa Pro Huerta zonal, Lic. Camila Rueda. El citado programa es una política pública gestionada en conjunto por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) que promueve la seguridad y soberanía alimentaria a través del apoyo a la producción agroecológica y el acceso a productos saludables para una adecuada alimentación. Está dirigida a familias y organizaciones de productores en situación de vulnerabilidad social. Cabe destacar que en la agencia del Inta Frías los huerteros de esa ciudad que todavía no las retiraron pueden hacerlo de lunes a viernes de 9 a 12. En esta opor tunidad se distribuyeron semillas de 15 especies donde se pueden mencionar a las verduras de hojas como lechuga, perejil, acelga entre otras. A través de este programa, las familias pueden autoabastecerse o, en el caso de ser emprendedores, pueden comercializar lo cosechado, con productos saludables a un precio justo, ya que no hay intermediarios.