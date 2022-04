Se disputará hoy la séptima jornada del torneo de fútbol "Juan Nieto"

02/04/2022 - 01:58 Interior

La Nueva Súper Liga Amateur de Fútbol de Frías programó para hoy el séptimo capítulo del torneo denominado "Juan Nieto". Esta jornada se desarrollará en el estadio del Club Social y Deportivo Coinor de la "Ciudad de la Amistad".

El programa dará inicio a las 13.30 y tendrá los siguientes choques: D&S Construcciones vs. Farmacia del Rosario; La Casa del Plomero vs. Canarios; Los Maestros vs. Aoma; Deportivo Choya vs. Atlético Quirós; Veteranos de Icaño vs. Ferroviarios.

A última hora se enfrentarán en un duelo apasionante, los dos punteros de la competencia: Veteranos y Las Violetas. Estos dos equipos acumulan 11 unidades, por lo que se espera un espectáculo pleno de emociones. En esta oportunidad, tendrá fecha de descanso el equipo denominado Suecia.