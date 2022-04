Sentido homenaje a ex combatientes de Quimilí a 40 años de Malvinas

03/04/2022 - 01:25 Interior

QUIMILÍ, Moreno. En el marco del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, un grupo de excombatientes de Quimilí agradeció a la comunidad “no olvidarlos”, durante un emotivo acto desarrollado en la histórica plaza San Martín a 40 años del histórico conflicto. La actividad fue organizada por el municipio, la Escuela Nº 871 “Virgen de Lourdes” y el jardín “Billiken”, estuvo encabezada por el intendente Omar Fantoni y contó con la participación de los ex combatientes de Quimilí, Luis Torres, Walter González y Segundo Medina. Además, acompañaron la ceremonia, miembros del gabinete municipal; integrantes del Concejo Deliberante; representantes de la comunidad educativa y vecinos de la ciudad.

En ese marco, el jefe comunal expresó que “ha sido un acto muy emotivo, las experiencias de los excombatientes causan una sensación muy difícil de describir; en Quimilí estamos orgullosos de lo que hicieron por Malvinas, de que sean personas que comparten con nosotros todo lo que han vivido y espero que no la repitan las nuevas generaciones”.

Fantoni expresó además sus deseos de que “esta gesta de Malvinas sirva para volver a unirnos a todos, que el ejemplo de nuestros excombatientes nos sirva para ser mejores desde el lugar que nos toque”. Asimismo, el intendente anunció que “en reconocimiento a su entrega, estamos construyendo un mástil en el ingreso a la ciudad, en el cruce de las rutas Nº 89 y Nº 6, donde flameará la bandera de 8 metros x 5 metros que los excombatientes obsequiaron al municipio”. En representación de los excombatientes quimilenses, Luis Torres agradeció de manera muy especial a los vecinos por “tenernos siempre presentes y no olvidarnos a todos los que participamos en la guerra de Malvinas”.

“Hay muchos que están olvidados, por suerte no es nuestro caso, nosotros recorremos el país y hay veteranos que no tuvieron la misma suerte de tener un intendente de demostrarnos ese reconocimiento y hacernos un homenaje en vida”, añadió al respecto. Por su parte, Walter González destacó: “Tenemos el espacio para que podamos recibir a los chicos para darles charlas, tenemos una placa y todo el reconocimiento que nos brindaron desde el municipio y nosotros estamos orgullosos de eso”, detalló. Finalmente, el excombatiente afirmó: “Hoy más que nunca es un día muy especial para nosotros que, gracias a Dios tenemos a nuestras familias que nos apoyan y nos acompañan, así como también autoridades y todo un pueblo que no se olvidan de nosotros”.