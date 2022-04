Una multitud participó de la fiesta por el Día de la Cultura Añatuyense

03/04/2022 - 23:53 Interior

AÑATUYA, Taboada (C) Una gran cantidad de personas participó de la fiesta de la Cultura Añatuyense, en la que las diferentes expresiones estuvieron presentes en el espacio cultural Lidio Reyes de la ex estación de trenes. Durante este fin de semana, la Municipalidad de Añatuya convocó a grandes exponentes de la música, la danza, el baile y las letras para brindar esta particular celebración, que se conmemora cada 1 de abril.

Los artesanos también aportaron sus trabajos y tuvieron un espacio en para exponer. Además, hubo un merecido y justo homenaje a cada talento que tiene la “Capital de la Tradición” en sus diferentes expresiones artísticas culturales, que fue acompañado por cientos de vecinos que se acercaron a brindar su reconocimiento y también a disfrutar del arte local.

De esta manera, vecinos e instituciones celebraron el Día de la Cultura Añatuyense, en donde se renovó el compromiso del intendente Héctor Ibáñez de continuar acompañando todas las manifestaciones culturales. “Cuenten con este intendente y les agradezco a todos por su participación. Es una noche emotiva para todos” expresó el jefe comunal. Reconocimientos Entre las personalidades destacadas y reconocidas por la comuna añatuyense, se encuentran Antonio Romero, de 80 años y bailarín folclórico en las 50 ediciones del Festival de la Tradición; Pedro Cordich (artesano); Nicolás Gómez (posee una biblioteca de autores añatuyenses); Celeste Coronel (desde los 8 años integra AñatuyArte); Chuno González (creador de muchos éxitos musicales, ahora se dedica a la música cristiana); Héctor Escalada (artesano en cuero y cuchillería); y Daniel Quiñones (artesano, músico, docente y dibujante). También hubo un homenaje especial para un héroe de Malvinas, Julio Saturnino Castillo, nacido en Malacara, que perdió su vida salvando a otros compañeros.

En ese contexto, se destacó que un buque de la armada lleva su nombre y varios bustos recuerdan su heroico ejemplo. Blanca Castillo, hermana de Julio, recibió un reconocimiento póstumo para su hermano. A la celebración se sumaron una delegación de la Escuela Nº 9 “Homero Manzi” y 30 artesanos y artesanas. El cierre de la jornada fue con mucho color y calor y estuvo a cargo de Héctor Bravo y su conjunto chamamecero que hizo bailar a los presentes, cerrando de esta manera una celebración especial y muy participativa de personas vinculadas a la cultura añatuyense.