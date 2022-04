Se disputará hoy el octavo capítulo del torneo “Juan Nieto”

08/04/2022 - 23:07 Interior

CHOYA, Choya (C). En las instalaciones del estadio del Club Social y Deportivo Coinor de Frías se pondrá en juego el octavo capítulo del campeonato denominado Juan Nieto.

Esto será hoy (sábado 9) desde las 13.30. Habrá en total seis choques que acaparan la atención de toda la afición de la Ciudad de la Amistad y de la zona. El orden de partidos será el siguiente: Los Maestros vs D&S Construcciones; Aoma vs Suecia; Canarios vs Farmacia del Rosario; Deportivo Choya vs Los Ferroviarios; Atlético Quirós vs Los Veteranos y La Casa del Plomero vs Las Violetas. Tendrá fecha de descanso Veteranos de Icaño. En la punta se ubica Las Violetas con 14 unidades.