Axel Salinas, una gran historia donde la vida ganó una pulseada

FRÍAS, Choya (C) Las batallas de la vida son continuas y no las gana el más fuerte, sino el que nunca baja los brazos. Esta “máxima” de la familia Salinas fue la consigna que mantuvieron estos últimos meses cuando uno de sus cuatro hijos, Axel Gabriel, el joven de 23 años con síndrome de Down, que desde muy pequeño se ganó el corazón de los frienses, volvió a fortalecer su espíritu de lucha luego de un intenso tratamiento de quimioterapia.

A fines de 2021, un nódulo cancerígeno apareció en su cuerpo, lo que derivó en una urgente intervención quirúrgica y luego, sus médicos, sugieren la realización de 5 secuencias de quimioterapia, por cuanto Axel volvió a estar pendiente de sus seres queridos, que nunca dejaron de confiar en su fortaleza de vida. Su historia, cuya cronología fue reflejada por EL LIBERAL, comenzó con una delicada cirugía en su corazón en 1999 cuando tenía sólo meses de vida.

Cuando fue creciendo Axel se hizo conocido entre la gente porque siempre fue muy estimulado por su familia para la práctica de deportes, se hizo fanático de Boca y logró una estupenda inserción social y abriendo un enorme camino para que muchos niños con síndrome de Down también pudieran hacerlo. En noviembre de 2021 se detecta en su organismo un nódulo cancerígeno. Es intervenido quirúrgicamente y los especialistas aconsejan la realización de 5 secuencias de quimoterapia. Axel afrontó este proceso con un admirable contagio de “buena onda” y mucho aliento, inclusive varias veces de él hacia sus propios seres queridos.

La llegada a su casa ayer fue increíble: caravana desde que salieron de la clínica y recepción de todos los vecinos de la cuadra, que siempre estuvieron con oraciones, además de los amigos de su trabajo, que lo esperaron con regalitos para transmitirle la felicidad de recibirlo.