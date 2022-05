Ya están programados los octavos de final del torneo de fútbol denominado “Juan Nieto”

17/05/2022 - 22:22 Interior

CHOYA, Choya (C) El sábado 21 del corriente mes se desarrollarán los juegos por los octavos de final del certamen denominado Juan Nieto que es coordinado por la Nueva Súper Liga Amateur de Fútbol de Frías.

La cita será en el club Social y Deportivo Coinor. Los cruces serán Aoma vs Canarios; La Casa del Plomero vs Veteranos; D&S Construcciones vs Deportivo Friense; Los Maestros vs Atlético Quiros; Farmacia del Rosario vs Veteranos de Icaño y Deportivo Choya vs Los Ferroviarios.

Faltan determinar los horarios. Los combinados que hacen las veces de local tienen ventaja deportiva, por lo tanto con el empate pasarán a los cuartos de finales.