La Súper Liga Loretana propone un atractivo programa de encuentros

09/06/2022 - 21:30 Interior

LORETO, Loreto (C). Está todo listo para que mañana comience a rodar la pelota en el predio del Club Sportivo Loreto para animar la octava fecha del fútbol amateur loretano, cuyo campeonato lleva el nombre “Víctimas del Covid” y está en está juego la copa Carlos “Bala” López, evento que atrae la atención de la opinión pública deportiva local.

En esta oportunidad, la jornada deportiva será inaugurada por el encuentro entre Esquineros, uno de los punteros del apasionante campeonato, y Barrio Centro, que necesita de los tres puntos para ingresar en el octogonal, ya que viene de empatar con el representante de Barrio Centenario.

La fecha se completa con los encuentros Defensores de Libertad vs. 48 Viviendas; Barrio Centro vs. Club Social y Deportivo Barrio Oeste; Barrio Remanso vs. Alberdi; Barrio Oeste vs. Los Picantes; Los Albañiles vs. Alma y Vida; Los Amigos vs. El Mechero y Los Bushcas vs Los Pinchas.