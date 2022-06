Este viernes se desarrollará un certamen de fútbol en la localidad de Villa La Punta

13/06/2022 - 22:32 Interior

VILLA LA PUNTA, Choya (corresponsalía Choya). Este viernes se llevará adelante un campeonato de fútbol en Villa La Punta, con la participación de 16 equipos. “Comenzará a las 10 en nuestro predio y se espera un gran marco de público”, dijo el presidente de Arsenal Fútbol Club, Carlos Delgado.

El programa es: Come Coi (Sol de Mayo) vs. San Juan (San Pedro de Guasayán); Club Villa La Punta vs. San José de Guasayán; El Norte (Villa La Punta) vs. La Viuda; Estación La Punta vs. Peñarol (Los Flores); La Represa vs. Eucalipto (Árraga); Defensores (Maco) vs. Santa Catalina; La 14 (Pozo del Campo) vs. Tapso y Arsenal Fútbol Club vs. La Familia.