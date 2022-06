Aníbal Padula: ''Sin la bandera hubiese sido difícil pensar en un país unido y fuerte''

21/06/2022 - 02:26 Interior

En la explanada del Monumento a la Bandera que tiene la "Ciudad de la Amistad" en su acceso principal norte, se desarrolló en la mañana de este lunes el acto oficial del Día de la Bandera Nacional, en el marco del 202° aniversario del paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano en cuyo mensaje central se remarcó la necesidad de un tiempo de compromiso y responsabilidad para honrarla.

La ceremonia central estuvo presidida por el intendente de Frías, Dr. Aníbal Padula, la diputada provincial, Dra. Soledad Ramírez, la presidenta del Concejo Deliberante, Lic. Lorena Rojas, funcionarios representantes de los tres poderes del Estado y de entidades intermedias; mientras que las palabras centrales estuvieron a cargo de la profesora, Mariela Herrera, de la Escuela de Comercio N°1 Dr. Manuel Belgrano, institución que ayer también celebró sus 57 años de fundación.

"La bandera es todo. Es la patria misma, sin ella hubiera sido imposible pensar en un país unido y fuerte, repeler con coraje una invasión extranjera o emocionarnos cuando nos representa al país en cualquier escenario", expresó la docente y a la vez reflexionó sobre la necesidad de que, para honrarla, "este tiempo nos pide compromiso y responsabilidad para entender el sentido de igualdad", destacó.

Señaló: "De qué nos vale una escarapela en el pecho si por ella no he dejado todo el esfuerzo necesario, o de qué vale una camiseta con los colores celeste y blanco si me regocijo con las desgracias ajenas hecho propio de mediocres o ventajeros o de qué vale ostentar una posición si no cumplo con la función de ser instrumento útil a los demás".

En homenaje al Dr. Manuel Belgrano se han colocado ofrendas florales y alumnos frienses recitaron poesías alusivas a la fecha.