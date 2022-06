En Frías arranca mañana el fútbol amateur con el torneo “Luis Cardozo”

23/06/2022 - 21:28 Interior

CHOYA, Choya ( C ) . Mañana dará inicio un nuevo campeonato que tiene la organización de la Nueva Súper Liga Amateur de Fútbol de Frías.

La cita será en el estadio del Club Social y Deportivo Coinor de la Ciudad de la Amistad. El torneo recibe el nombre de “Luis Cardozo”.

El programa comenzará a las 12.30. Allí se medirán Farmacia del Rosario vs. Los Veteranos. La programación se completará con Los Canarios vs. Taller Moroco; Deportivo Friense vs. Los Ferroviarios; Aoma vs. Las Violetas; Deportivo Choya vs. Los Maestros; La Casa del Plomero vs. Veteranos de Icaño.

Esta competencia es una de las principales atracciones que tiene la ciudad de Frías y toda su zona de influencia, por lo que se espera la presencia de un buen número de espectadores, quienes podrán disfrutar del espectáculo.