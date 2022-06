Herrera fue escenario de las Judepro 2022 del departamento Avellaneda

26/06/2022 - 23:14 Interior

HERRERA, Avellaneda. Herrera fue escenario de los Juegos Deportivos Provinciales (Judepro 2022) del departamento Avellaneda, en donde una gran cantidad de jóvenes de diferentes localidades se prodigaron por el triunfo para poder participar de la próxima instancia regional.

Desde la Comisión Municipal se destacó que “fue una jornada fría, pero con el calor de cada encuentro que brindaron estos adolescentes que visitaron nuestra localidad”.

En ese sentido, se destacó la presencia de delegaciones deportivas de Icaño, Colonia Dora, Lugones y Villa Mailín.

En la siguiente etapa, los representantes de Herrera se medirán con sus pares del sudoeste de la provincia, en las siguientes disciplinas: vóley Sub 17 mascul ino, básquet Sub 15 femenino, Sub 17 Masculino y Sub 14 femenino 3x3.

Los participantes de esta instancia departamental de los Judepro destacaron el muy buen nivel de la organización, mientras que también se deseó suerte a quienes clasificaron para la siguiente instancia.