Sergio Barbur: "En breve se inaugurarán nuevas obras en Los Juríes"

El candidato a intendente de la ciudad de Los Juríes por el partido Justicialista Dr. Sergio Barbur, continúa recorriendo la ciudad, la zona rural, hablando con los vecinos y supervisando nuevas obras como tendido eléctrico y la visita a obras que próximamente serán inauguradas.

"La verdad es que tenemos mucho trabajo. Seguimos visitando los distintos lotes de la zona rural, también Pozo Herrera, Lote 5, Lote 4, básicamente con obras de tendido eléctrico que es un salto de calidad enorme para todos los pobladores de la zona. También hay que destacar las más de 350 viviendas sociales que llevamos construidas. Recorremos toda la zona, casa por casa hablando con los vecinos", destacó Barbur.

En declaraciones el candidato del PJ expresó que "estamos esperando la confirmación del gobernador para la inauguración de obras en nuestras ciudad en las cuales podemos destacar el polideportivo, la cancha de básquet techada, la cancha de Paddle, una escuela en el Lote 52, ampliación y refacción de la escuela N° 1027 y 1500 pantallas solares que se colocaron en toda la zona rural".

"Prácticamente todos los días estamos haciendo reuniones con los vecinos, dirigentes y militantes que acompañan este proyecto político. Creo que vamos a andar bien. Hay una gran respuesta y apoyo por parte de la gente y un reconocimiento a la trayectoria que venimos realizando que empezó allá por el 2003, con quien hoy es ministro de Gobierno, mi hermano el Dr. Marcelo Barbur".

En su recorrida por barrios, viviendas y zonas rurales Barbur comentó que "nuestros vecinos están felices por las cosas que se han conseguido. No hay que olvidarse de obras importantes con la que la ciudad ya cuenta como el agua potable y cloacas. Hay ciudades del interior de primera que aún no cuentan con estas obras. La gente abre un grifo y tiene agua potable. Esas son obras importantísimas que la gente no ve porque van por debajo de la tierra pero para nosotros son obras de gran envergadura que hemos conseguido gracias a la gestión y al trabajo y eso la gente lo reconoce".

Para finalizar Barbur dijo que "sin lugar a dudas que faltan cosas por hacer, pero estamos en condiciones y sabemos como concretarlas y los vecinos saben la capacidad de gestión que tenemos y la capacidad de compromiso que tenemos con nuestra ciudad".

