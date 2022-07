El fútbol se adhiere a la celebración con el torneo “Aniversario Ciudad de Loreto”

15/07/2022 - 03:04 Interior

Organizado por la Superliga Loretana de Futbol se pondrá en marcha mañana, a partir de las 12.30, en el predio del Club Sportivo Loreto, el torneo “Aniversario Ciudad de Loreto 138 años”. Participarán todos los clubes de esta ciudad, al que se le suma la Liga del Interior, equipo de futbol que está integrado por jugadores amateurs del interior del departamento Loreto.

El sorteo del campeonato se realizó en el Centro de Integración Comunitaria, en donde estuvieron delegados de las instituciones que participarán del certamen que atrapa la atención de la opinión pública deportiva de un amplio sector de la provincia y que reparte las siguientes recompensas: $50.000 para el ganador; $30.000 para el segundo; $15.000 para el tercero; y $5.000 para el cuarto.

La grilla de encuentros quedó organizada de esta forma: primer partido, Centenario vs. Mechero; luego jugarán en este orden: Los Picantes vs Defensores Libertad; 48 viviendas vs. Alma y Vida; CSD B° Oeste vs. Los Pinchas; B° Centro vs. B° Libertad; Los Albañiles vs. Los Esquineros; Remanso vs. Los Bushcas; Alberdi vs. Liga del Interior; Oeste vs. Los Amigos.