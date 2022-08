Distribuyeron beneficios a cuatro cooperadoras escolares de Palo Negro

31/07/2022 - 23:46 Interior

PALO NEGRO, Rivadavia. En la localidad de Palo Negro, autoridades locales se reunieron para realizar el balance con integrantes y directivos de las cuatro cooperadoras escolares que estuvier o n t raba j a n d o e n e l 1 ° Encuentro Departamental de la Yerra y la Amistad, realizado en el predio “Los Ángeles”.

La organización a cargo de Ángel Emanuel Moschini expresó: “Podemos decir con mucha satisfacción que el evento arrojó un saldo positiv o c o n u n a s u m a d e $500.000, que se repartieron en parte iguales entre las instituciones intervinientes”.

El dinero recaudado se repartió de la siguiente manera: $125.000 Escuela Nº 1029 “Aeronáutica Argentina” y jard í n a n e x o Pa l o N e g r o ; $125.000 Escuela Nº 610 “Dominga C. de Giovenale” de C o l o n i a L o s E n c a n t o s ; $125.000 Escuela Nº 569 “Presbítero Alejandro Seitz” d e C o l o n i a L a S e l v a y $125.000 Escuela Nº 480 “Yapeyú” de Colonia La Romelia.