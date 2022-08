Frías continúa con la remodelación y puesta en valor del microcentro

12/08/2022 - 23:48 Interior

FRÍAS, Choya (C) La comuna local informó que avanza la remodelación del pasaje detrás de la ex terminal de ómnibus con nueva superficie para el tránsito vehicular y peatonal, iluminación y diseño urbanístico moderno.

Se trabaja entre calles San Luis y Mitre en una primera etapa, y en una segunda parte se hará la colocación de pavimento articulado en calle Mitre, a nivel con Plaza 9 de Julio.

La modificación consiste en tener veredas más anchas y sector para el paso de vehículos con más seguridad. Precisaron desde la Secretaría de Obras Públicas, que es la encargada de supervisar las tareas, que dentro de esta planificación ya se realizó la reconversión lumínica en Plaza 9 de Julio.

“Este proyecto llevó un largo y minucioso estudio de la municipalidad junto a varias instituciones, entre ellas la Cámara de Comercio de Frías, para lograr establecer a futuro con éstas y otras obras, un c e n t r o c o m e r c i a l a c i e l o abierto”, explica el parte.

Destacan que “la articulación entre Nación, Provincia y Municipio es otro logro de esta gestión que busca permanentemente poner en valor espacios públicos para su aprovechamiento y demuestra que es posible realizar un trabajo serio, responsable y comprometido entre diferentes áreas del Estado”.

Detallaron que “un centro comercial a cielo abierto está centrado en mejorar la experiencia de compra de los consumidores y la movilidad de las personas asistentes, a fin de atraer a una clientela mayor, con mejores estándares de seguridad, acceso para vehículos, confort y gestión del propio tiempo”.