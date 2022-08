En un emotivo acto se recordó al general San Martín en Añatuya

18/08/2022 - 01:25 Interior

AÑATUYA, Taboada (C) Organizado por el Instituto de Formación Docente Continua, auspiciado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Añatuya y amenizado por la Banda de Música de la comuna, se concretó el acto central para recordar el paso a la inmortalidad del general José de San Martín, al cumplirse el 172º aniversario.

Entre las actividades destacadas se hizo un minuto de silencio, hubo ofrenda floral, se recitó una poesía, luego palabras alusivas a cargo del docente Rubén Albanese, y una representación a cargo de jinetes de distintas agrupaciones gauchas de la ciudad.

La invocación religiosa estuvo a cargo del obispo de la Diócesis de Añatuya, monseñor José Luis Corral, quien recordó al “Padre de la Patria” con sentidas palabras. “Hoy recordamos al general José de San Martín que fue un hombre que se destacó por su inmenso amor a la Patria y por la gran pasión en su entrega por ella. Pasión que la supo contagiar y sumar a muchos otros para poder soñar una patria libre, justa, feliz y unida”, expresó.

“Hoy deseamos que los argentinos nos unamos para enfrentar los problemas y desafíos del presente sin negarlos ni maquillarlos. Hoy, no tenemos que cruzar los Andes como en aquella época, pero debemos superar otras montañas que nos exigen lucidez, organización y entrega como la del ejército de entonces. Hoy debemos cruzar la línea y frontera de la pobreza, atravesar las cumbres de la injusticia y de la corrupción, traspasar los picos de violencia e ignorancia; para ello nos debemos jugar sin miedos y con valor como San Martín y los que le siguieron”, agregó. Y prosiguió: “El Libertador dio su vida para que América Latina sea un continente integrado e independiente, para que abracemos a otros pueblos como hermanos y compartir un destino de grandeza para todos. La patria no es un concepto abstracto y vacío; patria son rostros, nombres, historias y vidas que hay que saber mirar, escuchar y atender. Pedimos que los valores, las actitudes y la conducta del ‘Padre de la Patria’ sean imitadas por argentinos y argentinas que quieren una sociedad diferente para las nuevas generaciones; no dejándose doblegar ni vender por los poderosos de turno”.

“Pedimos al Padre Eterno su luz para que podamos salir adelante con la confianza, el respeto, el amor a la verdad, el espíritu de caridad que nos hace crecer como personas y pueblo”, concluyó.