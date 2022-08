Hoy se realizará una colecta voluntaria de sangre en Las Termas

24/08/2022 - 03:27 Interior

En la ciudad de Las Termas de Río Hondo se llevará adelante una gran colecta voluntaria de sangre hoy, de 8.30 a 12.30. La misma estará ubicada en el salón parroquial de la calle Francisco Solano casi Sarmiento.

Bajo el lema "Juntos podemos salvar muchas vidas", la colecta está abierta para el público en general. Esta ciudad es reconocida por la gran solidaridad de sus vecinos, por lo que se espera que decenas de personas concurran a este llamado para poder ayudar a quienes lo necesitan.

Además de realizar donaciones de sangre, los voluntarios podrán inscribirse como potenciales donantes de médula ósea.

Según explicaron los organizadores de esta campaña, la donación es tan necesaria porque la sangre no se puede fabricar. Es necesaria para trasplantes, operaciones, tratamientos oncológicos y accidentes.

En ese contexto, se destacó que una donación tarda aproximadamente 15 minutos y cada vez que una persona dona sangre puede ayudar a salvar hasta cuatro vidas.

Requisitos

Pueden donar sangre las personas deben tener entre 18 y 65 años de edad, tienen que pesar más de 50 kilogramos y gozar de buena salud; presentar DNI; no debe estar en ayunas, pero no se deben consumir lácteos ni sus derivados; no haber recibido transfusiones de ningún tipo en el último año; estar sano en general y no tener enfermedades de base.

Si el donante tiene tatuaje, debe haber pasado más de un años de su realización. Entre una donación y otra deberá pasar por lo menos 8 semanas.