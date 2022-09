Cuatro equipos tienen opciones de ser campeones de la Superliga Loretana

02/09/2022 - 22:50 Interior

LORETO, Loreto (C) Un electrizante final propone el fútbol de la Superliga Loretana en el torneo “Víctimas del Covid”, en el que está en juego la copa “Carlos ºBalaº López”, ya que cuatro equipos ingresan en la última fecha con probabilidades matemáticas de obtener el título, mientras que en la liguilla, la búsqueda de un lugar en el octogonal pone un clima de incertidumbre por la paridad en la mitad de la tabla.

El Bº 48 Viviendas, líder con 30 y 16 goles a favor, no depende de ningún resultado, ya que un triunfo ante el Bº Centro lo pondría en la cima de la tabla y se consagrará campeón, pero su rival está séptimo en la tabla y necesita conseguir un triunfo para asegurarse un lugar en la liguilla. Por su parte Los Bushcas, segundos con 30 puntos y 12 goles a favor, necesitan ganar y esperar que el 48 Viviendas no sume de a tres.

En el tercer y cuarto puestos se encuentran el Club Social y Deportivo Barrio Oeste y El Mechero con 29 y 28 puntos respectivamente, ambos necesitan ganar y que los equipos de arriba no sumen.

La apertura de la jornada que se desarrollará íntegra en el predio del club Sportivo Loreto a partir de las 13 y estará a cargo de Los Pinchas vs. B° Libertad. En el segundo encuentro, con sabor a final, enfrentará a Los Bushcas y a El Mechero. La programación seguirá con Alma y Vida vs. Los Amigos; Los Picantes vs. Los Albañiles; Bº Alberdi vs. Bº Oeste; CSD Bº Oeste vs. Bº Remanso; Bº 48 Viviendas vs. Bº Centro. La propuesta atrae la mirada de la opinión pública deportiva local.