Hoy será el turno de la 12ª fecha del torneo “Luis Cardozo” en la “Ciudad de la Amistad”

09/09/2022 - 22:42 Interior

CHOYA, Choya (C) Con la disputa de seis partidos, hoy se pondrá en juego la 12ª fecha del certamen “Luis Cardozo” que coordina la Nueva Súper Liga Amateur de Fútbol de Frías.

Tendrá lugar en el club Social y Deportivo Coinor.

El programa dará inicio a las 12. Allí se medirán Ferroviarios vs La Casa del Plomero, Deportivo Friense vs Los Canarios, Los Veteranos vs Deportivo Choya, Veteranos de Icaño vs Aoma, Los Melli vs Atlético Quirós y Las Violetas vs Los Maestros.

Tendrá fecha de descanso el elenco de Taller Moroco. Se recuerda que marcha en la cima de las posiciones con 20 unidades los elencos de Las Violetas, Deportivo Choya y Los Melli.