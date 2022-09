El Barrio 48 Viviendas se clasificó campeón de la Superliga Loretana

09/09/2022 - 22:41 Interior

LORETO, Loreto (C) En una tarde soñada para el equipo que representa al Bº 48 Viviendas, se consagró campeón de la Superliga Loretana que hizo disputar el torneo “Víctimas del Covid”, en el que se puso en juego la copa “Carlos ºBalaº López”, al imponerse por 2 a 1 al Bº Centro, desatando el festejo en el sector céntrico de la “Capital del Rosquete”.

Una final cargada de suspenso deparó la última fecha, con cuatro equipos con posibilidades de obtener el título.

Sin embargo, el único puntero y a la postre campeón del certamen no falló y festejó.

Por otra parte, hoy a partir de las 13 comenzará a disputarse el octogonal con el siguiente programa. Liguilla Copa de Plata, Bº Remanso vs Los Pinchas; Los Amigos vs. Los Albañiles; Mechero vs Los Bushcas; Defensores de Libertad vs Club Social y Deportivo Barrio Oeste; Bº Centro vs Bº Oeste; Bº Libertad vs Bº Centro; Los Esquineros vs Bº 48 Viviendas; Los Picantes vs Bº Alberdi.