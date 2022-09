Obispo José Luis Corral: “La educación como puerta, puente y puerto”

10/09/2022 - 22:34 Interior

El obispo de la Diócesis de Añatuya, monseñor José Luis Corral, realizó una reflexión en este mes donde se celebran el Día del Maestro/a, Profesor/a y del Estudiante, “dando gracias por este vínculo de la enseñanza-aprendizaje donde nos vamos constituyendo y construyendo como personas protagonistas e intérpretes de la vida en la historia y en comunidad, la educación es verdadera senda de humanidad”.

Puerta, Puente y Puerto como tres palabras iluminadoras y tres imágenes plasmadoras de lo que a diario vivimos en esta relación en los espacios escolares e itinerarios educativos.

Un docente es Puerta que abre y permite pasar de un lugar hacia otro, entrar y salir; abre y acoge, nunca rechaza ni excluye.

En el quehacer educativo nos abrimos a nuevos conocimientos y competencias, nuevas experiencias y procesos, nuevas destrezas y sensibilidades. Abrimos mentes, corazones, manos; imaginación y creatividad, proyectos y sueños. “Bienaventurado quien encuentra la puerta que da la bienvenida y se abre para el encuentro, para ser recibido y ser provisto de lo que necesita, que se sabe acogido y hospedado como en casa propia. íAy de quien es puerta inexpugnable, que no abre y cancela, que no deja entrar y priva del pan del conocer y del ser!”, expresó.

Un docente es Puente cuando ayuda a conectar, acercar orillas, enlazar etapas, cuando facilita ligar saberes y vida, ciencia y fe, tradición y novedad, arte y tecnología.

Se es puente cuando se es capaz de tejer y tender relaciones para dialogar entre generaciones, culturas, corrientes del pensamiento, posiciones y enfoques diversos.

“Bienaventurado quien encuentra el puente para transitar de territorios conocidos a otros inexplorados, quien es acompañado en este atravesar fronteras, límites y confines. íAy de quien es muro y no puente, quien conduce hacia el precipicio y el vacío sin mostrar el pasaje hacia otras orillas y sitios!”.

Un docente es Puerto si puede ofrecer arraigo y amarre en una identidad fuerte pero no rígida, sólida pero no cerrada. El puerto no es lugar para instalarse, pero sí dónde saber llegar y partir, donde se puede sentir confianza y seguridad en medio de las tormentas y donde se puede reparar y rehacer para emprender nuevas travesías y aventuras, para lanzarse a nuevos recorridos y horizontes.

“Bienaventurado quien encuentra un puerto que abraza y abriga, que recibe y despide cuando el tiempo se ha cumplido. ¡Ay de quien desampara en la intemperie y deja en la orfandad, quien se desdibuja cuando se necesita una presencia que contenga, consuele y fortalezca!”, indicó.

“Gracias queridos educadores, maestros/as, profesores/as, por poner todo lo que son, tienen y pueden al servicio de los demás. Gracias por ser puertas abiertas a la vida como don, puentes sanos para los vínculos y la reciprocidad, puertos seguros para la esperanza y el futuro”, finalizó Mons. Corral.