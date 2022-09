Mañana habrá acción del torneo Luis Cardozo

16/09/2022 - 00:41 Interior

CHOYA, Choya (C). En el estadio del club Social y Deportivo Coinor de Frías se pondrá en juego mañana el último capítulo de la fase regular del certamen denominado Luis “Yoyi” Cardozo que es coordinado por la Nueva Súper Liga Amateur de Fútbol.

De acuerdo con lo informado por los organizadores, el programa de encuentros arrancará a las 12.30 con el choque entre Veteranos vs. Deportivo Friense.

Luego lo harán Los Maestros vs. Casa del Plomero, Taller Moroco vs. Atlético Quiros, Ferroviarios vs. Aoma, Las Violetas vs. Los Canarios e Icaño vs. Los Melli.

Tendrá fecha de descanso Deportivo Choya. En un torneo sumamente apasionante, las mejores posibilidades de terminar como el mejor de la fase inicial son para los equipos Deportivo Choya y Las Violetas, ya que ambos lideran con 20 unidades, aunque el primero tiene un partido más disputado.

En ese contexto, ya se informó que para el próximo sábado 24 del corriente mes están previstos los cruces por los play offs.