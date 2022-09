Muchos jóvenes frienses pudieron “descubrir” el telégrafo en una charla

16/09/2022 - 21:27 Interior

FRÍAS, Choya (C) El colegio cristiano evangélico “William C. Morris” de Frías dictó una charla sobre “Historia de los productos tecnológicos” y en esta oportunidad se habló sobre la función del telégrafo, para lo cual invitaron a un ferroviario y a un ex integrante de la fragata Libertad, hoy jubilados, que tuvieron la posibilidad de trabajar con este equipo que, en su momento fue el avance del desarrollo en las comunicaciones, y cómo este mecanismo se aplicó en la ciudad de Frías. El ex jefe de la estación Frías del ferrocarril Belgrano Cargas, Antonio Córdoba, y el suboficial retirado de la Armada con orientación de telegrafista, Benito Acosta, fueron los dos referentes invitados por la institución para compartir junto a los estudiantes del 1º año A y B. “Quiero agradecer junto a mi compañero Benito Acosta, a las autoridades del colegio ‘William C. Morris’ por permitirnos realizar una exposición del tema ‘Historia del telégrafo’”, precisó Antonio Córdoba. También destacó “el interés que manifestaron los alumnos y alumnas de aprender y reconocer la historia de la comunicación, nos emocionó poder transmitir cómo fue nuestra labor como telegrafista y radiotelegrafista”. Abuelo de Internet “Fue algo muy lindo compartir con los chicos cómo nació esta primera herramienta de comunicación, a través de Samuel Morse, quien inventó el código telegráfico, lo que hoy a la distancia podríamos decir que el telégrafo es el abuelo de internet”, explicaron. Los alumnos se animaron a escribir palabras y los profesores estuvieron muy atentos también a toda la historia. Agregó Antonio: “Pude contarles cómo fueron mis comienzos como practicante y me emocionó mucho cada recuerdo compartido con ferroviarios que hoy ya no están, pero que dejaron la huella del oficio”. Siguió: “Mi compañero disertó sobre la experiencia a bordo de la fragata Libertad por todo el mundo comunicado telegráficamente”. Los disertantes llevaron aparatos telegráficos y los estudiantes pudieron pulsar esa mágica herramienta de comunicación. Sorprendió el interés de los chicos, ya que hicieron muy buenas preguntas que colmaron su curiosidad y aprendizaje y costó finalizar la exposición por el impacto generado por esta incursión por la historia de la comunicación.