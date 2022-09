Hoy se disputarán las finales de la Liga Infantil de fútbol añatuyense

17/09/2022 - 22:49 Interior

Hoy, en las instalaciones del club Talleres General Belgrano de esta ciudad, se disputarán los partidos finales de la Liga Infantil de Fútbol Añatuyense, en una jornada que genera gran expectativa, ya que los pequeños se prodigarán por el triunfo, además de poder confraternizar con sus pares.

Como ya es habitual, llegaron a las instancias finales los representativos de diferentes entidades deportivas, lo que hace más atractiva esta definición, que comprende las categorías 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2014/15 y 2016/17.

En ese contexto y de acuerdo con lo informado por los organizadores, los partidos que se desarrollarán hoy son los siguientes: Copa de Plata, categoría 2010/11, Aeroclub vs Halcones; Copa de Oro, categoría 2010/11: Cebollitas vs Nueva Unión.

La programación continuará con el partido por la Copa de Plata, categoría 2008/09: Halcones vs. Independiente de Vilelas; Copa de Oro, categoría 2008/09: CA Pereyra vs. Cebollitas de Blanca Pozo Copa de Plata, categoría 2012/13: Nueva Unión vs. Aeroclub; Copa de Oro, categoría 2012/13: CA Pereyra vs. Cebollita.

Por la Copa de Plata, categoría 2016/17: CA Pereyra vs Nueva Unión; Copa de Oro, categoría 2016/17: Aeroclub vs. Cebollitas; Copa de Plata, categoría 2014/15: CA Pereyra vs. Nueva Unión; Copa de Oro, categoría 2014/15: Aeroclub vs. Cebollitas.

Se informó que durante toda la jornada habrá servicio de bufé y estará habilitada la cantina, donde se podrán adquirir comidas tradicionales, además de pan casero, tortillas y también agua caliente para el mate.