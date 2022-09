Se inician los cuartos de final en la Superliga Loretana Amateur

23/09/2022 - 22:53 Interior

Un emocionante desenlace con final abierto propone para hoy el comienzo de la primera fase de los cuartos de finales en busca de los equipos que pugnarán por quedarse con la copa Carlos "Bala" López que hace disputar la Superliga Loretana de la que participaron dieciocho equipos que animaron el atrayente torneo denominado "Víctimas del Covid".

La programación prevé para el primer partido Barrio Remanso vs. Los Amigos en el marco de la Copa de Plata; en esta misma llave, se enfrentarán Barrio Libertad vs. Barrio Oeste. Mientras que en la zona Copa de Oro se enfrentarán en el tercer encuentro Los Bushcas vs. Defensores de Libertad; cerrando la jornada Los Picantes, quienes enfrentarán a Barrio 48 Viviendas, campeón del torneo.

Los ocho equipos llegan a esta instancia luego de eliminar a sus circunstanciales rivales en partidos que colmaron las expectativas de los aficionados, en el predio del Club Sportivo Loreto. La jornada de los encuentros de vuelta de octavos de finales fueron vibrantes en el primero de ellos: Remanso 0, Los Pinchas 0; pasaron los del Barrio Cantarrana por penales; en el segundo, Los Amigos se quedaron con el pase a cuartos de final, ya que empataron en un gol por bando con Los Albañiles, a quienes habían ganado el partido de ida.

Los Bushcas pasaron a cuarto de final a pesar de perder por 1 a 2 frente al Mechero, ya que en el partido de ida se impuso por 2 a 0; Defensores de Libertad dejó en el camino al Club Social y Deportivo Barrio Oeste al vencerlo por 2 a 1; mientras que Barrio Centro fue eliminado a penales por el Barrio Oeste; con un 3 a 0 categórico Barrio Libertad eliminó a Barrio Centenario, y Barrio 48 empató 0 a 0 con Los Esquineros, pasaron Los Esquineros por penales, los que posteriormente fueron descalificados por la incluir mal a un jugador. Los picantes obtuvieron su boleto a la próxima ronda derrotando al Barrio Alberdi por 1 a 0.