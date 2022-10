Hugo Moyano: “El Gobierno está haciendo un esfuerzo enorme con el tema inflación”

19/10/2022 - 12:28 Interior

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, afirmó hoy que “el Gobierno está haciendo un esfuerzo enorme con el tema inflación” y pidió “mirar lo que pasa en el mundo”, en referencia a la represión policial ocurrida en Francia contra una manifestación en repudio de los aumentos de precios que se suceden en esa nación europea.



"El Gobierno está haciendo un esfuerzo enorme. Nadie ve las cosas que están pasando en el mundo. Manifestaciones con incidentes, represión, a los trabajadores en Francia, que protestan por la inflación, que evidentemente es un enemigo letal”, sostuvo Moyano en Radio 10.



En esa línea, insistió: "El Gobierno está haciendo todo el esfuerzo necesario para evitar que el tema de la inflación se profundice más y eso hay que entenderlo porque esto pasa en el mundo y no se puede desconocer".



A la hora de analizar lo realizado por la gestión de Alberto Fernández en el control de precios, el dirigente afirmó que “el Gobierno tendría que utilizar todos los medios posibles para hacerle entender a estos señores –empresarios- que hay que hacer también un sacrificio como ganar un poco menos”.



“Dentro de todo, el Gobierno está tratando de llevar las cosas lo mejor posible”, interpretó Moyano.



El camionero también apuntó contra el expresidente Mauricio Macri, al considerar que el exmandatario "le hizo mal al país y tiene la caradurez de salir a hablar como si fuera un patriota".



En ese sentido, Moyano evaluó que un hipotético triunfo de Juntos por el Cambio (JxC) en 2023, "Macri y la derecha van a venir con todo y por eso el pueblo argentino no se puede volver a equivocar como en el 20152.



"Porque si vuelve Macri, para los trabajadores sería fatal. JxC le quieren sacar todos los derechos laborales que constaron años de lucha conseguir”, advirtió.



Durante la entrevista radial, Moyano consideró que “Macri habla porque es un instrumento del poder real dominante del mundo que quiere adueñarse totalmente" de la Argentina.



“Macri quiere eliminar todos los derechos de los trabajadores y si vuelve, va a ir por eso. Y quiere hacerlo para hacer negocios con las empresas que son respaldadas por ellos. Vienen derecho a hacer eso”, remarcó.



Ante una posible sanción de una flexibilidad laboral, va haber un momento muy complicado porque va haber resistencia. Luego, quizás lo impongan un tiempo, pero los jóvenes no van a aceptar que se le quitan los derechos.



Sobre cuál será la reacción del sindicalismo, adelantó: “Vamos a seguir resistiendo a que se quiten los derechos laborales”.



“Vienen para imponer una esclavitud moderna, con trabajadores sin derechos laborales como los chicos que reparten en motocicleta, que no tienen ninguna protección”, apuntó.



Moyano afirmó que “si la derecha llega a volver al Gobierno, va a tomar medidas que hasta van a costar vidas y luego va a haber una reacción y no vamos a salir más de este permanente enfrentamiento que tienen entre los que tienen mucho y los que tiene poco”.



“Estamos convencidos que si gana Macri, nos van a meter presos, pero no vamos aflojar”, concluyó.