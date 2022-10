Se programó para mañana el cuarto capítulo de la Liga Fútbol 8 en la localidad de Choya

21/10/2022 - 23:25 Interior

CHOYA, Choya (C). Mañana se disputará la cuarta fecha de la Liga Fútbol 8 que agrupa a equipos de Choya y de la zona. Esto se desarrollará en el predio de La Represa. El programa será el que se detalla a continuación: Las Barrancas vs. El Bajo, La 14 FC vs. San Pedro y a último turno se enfrentarán La C30 vs. Jugadores de Barrio. El primer choque comenzará a las 16.

En la Zona A marcha puntero Jugadores de Barrio con 9 unidades. Luego se ubican La 14 FC con 5 y Las Barrancas suma 4. Mientras tanto en la B se posiciona en la cima San Pedro con 6 puntos, La C30 1 y cierra la tabla sin sumar unidades el elenco de El Bajo.