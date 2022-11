Castro hizo un detalle de irregularidades halladas apenas asumió su cargo

04/11/2022 - 02:19 Interior

AÑATUYA, General Taboada (C) El intendente local Julio Ernesto Castro, luego de hacerse cargo del municipio, brindó un informe sobre algunos puntos que dijo “la comunidad debe saber” acerca del funcionamiento del municipio. Y reveló que ya instruyó a la fiscal para que inicie los sumarios administrativos y las denuncias correspondientes, para que de ahí en más continúe el proceso legal.

“Lamentablemente los edificios municipales, todos, están destruidos, tal el caso de la terminal de ómnibus, el mercado municipal, el CIC, el Concejo Deliberante, etc., por lo que voy a llevar hoy mismo (por ayer) al gobernador las fotos del caso para solicitar ayuda en lo que será la reconstrucción de todos los edificios públicos”, señaló.

También aseguró: “Hay mucho desorden administrativo, encontramos decretos de enero del 22, sin dictamen fiscal que los apruebe, con numerosos vicios, tomando personal, el cual según sus propias manifestaciones ingresaron en agosto y septiembre, sin estar incorporados a la Afip a través de retenciones y no figuran en el listado que tiene la provincia, en definitiva en ningún lado”. A ello añadió: “Hay personal recientemente afectado al Tribunal de Faltas, sin el pedido del juez de falta y al Tribunal de Cuentas municipal, cuando el mismo no existe y dejó de funcionar hace dos años. Hay personal que ha ascendido en tres meses dos o tres veces, por lo que estamos haciendo un exhaustivo análisis, pero le damos la tranquilidad a quienes fueron pasados a planta permanente como corresponde, no vamos a tocarlos”.

El libro de decretos no existe, desapareció, tampoco hay documentación de decretos en la última parte del gobierno anterior. En el obrador municipal no anda una gran cantidad de vehículos y otros están en un estado calamitoso, lamentablemente del 1 al 10 está en 3 puntos el parque automotor”.









Bono

El intendente Julio Castro aseguró a los municipales: “En cuanto al bono, se pagará como lo anunció nuestro gobernador Gerardo Zamora, nos sumamos a su anuncio y lo efectivizaremos un día después de que pague la provincia. En cuanto al aumento, dijo que en Rentas Generales quedaron solo $ 14.000 hasta el día 1, pero ese mismo día ingresó una invasión de cheques emitidos sin fondos y quedaron muchos proveedores sin poder cobrar. Siempre quedan deudas y tendremos que pagarlas, pero estamos investigando el origen de algunas de esas deudas, pero de todas formas, en cuanto al aumento anunciado para febrero, tengan la seguridad de que haremos todo el esfuerzo para llevar adelante el mismo en la medida de nuestras posibilidades, con la ayuda del Gobierno de la provincia que nos acompaña en todo”.





El festival

Finalmente, el intendente Julio Castro anunció: “Todos en Añatuya ya lo palpitamos al festival y estamos trabajando ya, conversando con artistas, aunque les puedo anunciar que la noche del viernes será gratuita como siempre fue durante nuestro mandato anterior y la intención es hacer un festival acorde con lo que Añatuya es y merece”.