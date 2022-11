Denuncian irregularidades por falta de rendiciones del programa “Accionar”

05/11/2022 - 21:54 Interior

AÑATUYA, Taboada. Luego de detectarse supuestas irregularidades durante la anterior gestión, ante lo cual el actual intendente de Añatuya, Julio Castro, dijo luego de asumir que se realizarían todos los pasos legales pertinentes para establecer responsabilidades, la Municipalidad informó que algunos ex funcionarios “conscientes de las consecuencias del mal obrar, comenzaron a realizar informes detallados de algunas cuestiones”.

Tal el caso de la ex encargada de Acción Social del municipio durante la gestión de Ibáñez, quien se presentó en el municipio de manera espontánea para entregar toda la documentación del programa “Accionar”, que fue sustraída desde el municipio, donde consta el listado de personas beneficiadas, para asegurar que “sólo unas cuantas personas cobraron este subsidio”.

Según declaraciones de las nuevas autoridades del área de Acción Social del municipio añatuyense, Lic. Cecilia Martínez, Blanca Zarco, Alicia Pérez y Beatriz Rodríguez, “la ex encargada manifestó que fue el secretario privado del ex intendente quien se llevó el dinero restante, supuestamente para pagar a todos, algo que nunca ocurrió y que luego a través de audios que tenemos en nuestro poder, está citando a la gente a cobrar y asegurando que el pago se hará en la casa del anterior intendente, lo que se considera una grave irregularidad, ya que el dinero fue retirado de manera ilegal del municipio y no puede ser entregado a un particular, por lo que ya se han iniciado las acciones legales correspondientes”.





Devolución

“La ex funcionaria, además de la documentación del programa Accionar, hizo entrega de mercadería, zapatillas y otras ayudas sociales que debieron ser entregadas, pero se guardaron. Sostuvo que realizaba la entrega y se ponía a disposición de la Justicia porque tiene mucho miedo de verse involucrada en malversación de fondos y otros problemas legales. Quedó a disposición para colaborar en todo lo que requiera la investigación”, indicaron. El intendente Castro también sostuvo que “responsables nacionales del programa ‘Accionar’ llamaron para solicitarme que realice las rendiciones del dinero enviado a Ibáñez. Pero chocamos con la falta de documentación y comprobantes, lo que pone en riesgo la continuidad del programa”.