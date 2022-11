El añatuyense Cristian Corbera obtuvo un nuevo título en Kick boxing

09/11/2022 - 21:28 Interior

El añatuyense Cristian Corbera logró un nuevo título representando a la escuela de artes marciales de la ciudad de Los Juríes, a cargo del profesor Daniel Schiel. El nuevo cinturón del campeón fue en la competencia internacional Umk & Uima Open, en Buenos Aires.

Él púgil de la "Capital de la Tradición" manifestó: "Primero que nada quiero agradecer a toda la gente que nos ayudó para participar de este evento tan importante, desde nuestro profesor Daniel Schiel y artes marciales Los Juríes, a nuestras familias, comercios, medios de comunicación y particulares. Respecto de la competencia, muy feliz porque nuevamente me llevo el título, me siento orgulloso del trabajo y preparación que realizamos. Más allá del resultado, el trabajo que realizamos como equipo es excelente".

Agregó: "Es posible que se realice una exhibición antes de que finalice este año en Los Juríes, la fecha tentativa sería el 10 de diciembre y a comienzo del próximo año tenemos un torneo en Tostado en febrero".

Cabe destacar que junto a Corbera viajó a competir Matías "La Roca" Herrera, el joven del barrio Villa Fernández cayó ante un durísimo rival de alto nivel.

"No pude lograr el título, pero me voy más que satisfecho, feliz por el trabajo que realicé, soy muy nuevo en esto y cada competencia es un aprendizaje, por la calidad del rival que enfrente me obsequiaron un cinturón, también como decía mi compañero, agradecido a toda la gente que nos ayudó", afirmó Herrera.