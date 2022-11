Se concretó con gran éxito la XIII Jornada de Fertirriego en Fernández

11/11/2022 - 21:48 Interior

Se desarrolló ayer, en la ciudad de Fernández, la XIII Jornada de Fertirriego y uso eficiente del agua. La jornada tuvo lugar en las instalaciones del Club Sportivo y estuvo encabezada por el secretario de Ciencia y Tecnología, Ing. Adrián Omar Suárez y el intendente anfitrión, Dr. Víctor Araujo.

También estuvieron presentes el subsecretario de Educación de la provincia, Prof. Alejandro Piccoli; el investigador de la Estación Experimental Santiago del Estero, Ing. Gabriel Angella; el Lic. Daniel Ruiz, intendente de Clodomira; la vicedecana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Ing. Judith Ochoa; el director de Ciencia y Tecnología, Ing. Edmundo Vizgarra Gómez; el Ing. Civil de Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Unse, Jesús Ibáñez; el secretario de la Producción Municipal, Miguel Ángel Aciar; autoridades escolares; comisionados municipales emprendedores, empresarios, productores y demás autoridades legislativas y universitarias.

Araujo dijo: "Sabemos que el tema del agua de riego es algo muy sensible y es una problemática 'in crescendo' y entendemos que, como todo problema complejo, no tiene soluciones simples. El origen seguramente es multicausal, producto de diferentes factores como el clima, inversión, pero también entendemos que es importante que la integración, la participación y la responsabilidad sea de todos los sectores".

Por su parte, el Ing. Suárez señaló: "Hoy agua es sinónimo de energía y energía es sinónimo de agua. Me parece importante que nosotros estemos integrando el sistema de innovación, ciencia y tecnología con las dos universidades: la Católica y la Nacional; el Inta y el Inti, porque tenemos que integrarnos y asociarnos. El problema del agua es multicausal y compartido, tenemos que trabajar en ello", remarcó.