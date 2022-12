Brindan consejos para evitar el derretimiento de colmenas

14/12/2022 - 22:52 Interior

AÑATUYA, Taboada (C) Ante la ola de calor que afecta a todo el país, los apiarios, sobre todo los del norte, están sufriendo lo que se denomina "derretimiento de colmenas".

La Dra. Natalia Bulacio Cagnolo, del Inta y el Proapi, presentó una serie de recomendaciones para que los daños no sean tantos, por lo que recomienda: tener las colmenas bajo sombra compacta (árboles o construcciones de media sombra); si el apiario estuviese rodeado de árboles, asegurar la circulación de aire; no colocar las colmenas en el piso; usar caballetes, preferentemente de 20 centímetros; colocar guardapiquera con abertura central de 17,5 x 0,9 cm (de no ser posible, dejar sin guardapiquera); abastecer a los bebederos temprano con agua limpia y mantenerlos bajo sombra compacta y a 10 metros del apiario.

En relación al material inerte: no parafinar o impregnar con aceite, alzas y techos; pintar la cámara de cría y alza melaria con colores que reflecten los rayos del sol.

En caso de colmenas afectadas: si el daño es alto y no hay abeja reina, retirar los materiales dañados del apiario y acondicionar el material inerte. Si el daño es menor y está la reina, retirar el material vivo no dañado y colocarlo en otro material con sombra.