El Centro de docentes jubilados cerró el ciclo con la muestra Dando Vida a los Años

17/12/2022 - 10:42 Interior

FRÍAS, Choya (C) Este jueves, en el teatro de la Casa de la cultura, se realizó la Muestra Anual de Talleres Recreativos de Yoga, Gimnasia, Artesanías, Folclore y Coro, del Centro de Docentes Jubilados Paz Saavedra de esta ciudad.

Se trata de esta propuesta que que es subvencionada por Pami, con el objeto de fortalecer los vínculos entre los adultos mayores y mantenerlos activos y participativos.

Asistir a este tipo de actividades en un centro de jubilados, no es solo una motivación para el adulto, sino también para sus familias que se sienten la tranquilidad de saber que están con un equipo de profesionales que los atienden, contienen y motivan a realizar diversas actividades conforme a sus capacidades y aptitudes.

Desde esta destacada institución que tiene la ciudad contaron que "la muestra se denominó "Dando Vida a los Años" teniendo presente el pensamiento de Luther King cuando expresa "si no puedes volar, entonces corre, si no puedes correr, entonces camina, si no puedes caminar entonces arrastrate, pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante".

En Los esquemas presentados en las diferentes disciplinas, se hizo hincapié, en que sean valorados en la participación activa en cuerpo y alma, porque se puede, solo hay que intentarlo y de esta man mejorar la calidad de vida, la sociabilidad, compartir espacios y tiempos con otros.

Para finalizar, sus autoridades agradecierin la presencia de todos los invitados y los instarin a unirse al Centro de jubilados en el período 2023 .