Conocé a Lourdes, la joven loretana que juega al fútbol y brilla en Belgrano de Córdoba

20/02/2023 - 17:46 Interior

Formada en los potreros del barrio Polígono de la ciudad de Loreto, Lourdes Abigail Rodríguez debutó con la casaca del Pirata Cordobés enfrentando a Excursionista oportunidad en que los Celestes se impusieron 1 a 0 con gol de la loretana en el marco del campeonato de Primera División del Fútbol Femenino, organizado por la Asociación Femenina de Fútbol Argentino.

Lourdes está radicada en Córdoba a la par de su carrera como futbolista, cursa la carrera de Profesora de Educación Física, ella nació en el barrio rosquetero por excelencia de esta ciudad y desde los siete años que juega al futbol, primero con sus vecinos y luego en los equipos de baby futbol dirigidos por Neno Bravo: “La verdad que nada me resulto difícil primero en el baby no había chicas era la única y nunca tuve problemas de discriminación por ser mujer, al contrario, me integraron rápido”.

Una típica mateada en la vereda con rosquete y tortilla da el marco para la charla con la joven futbolista: “En mi adolescencia comenzaron a formarse los primeros equipos de futbol femenino en Loreto, yo jugué en el de Luis Pajón, después con las chicas organizamos campeonatos por puntos con la participación de equipos del interior y fue como la explosión del futbol femenino en Loreto”.

Al finalizar la secundaria se trasladó a Buenos Aires para estudiar el Profesorado de Educación Física “Yo nunca soñé con ser jugadora de futbol, un día una compañera me invita a jugar un partido de futbol y, al terminar me invita hacer una prueba en Deportivo Merlo, fui y quedé, pero mi prioridad era estudiar así que practicaba en horario diferenciado, jugué cuatro torneos y pasé a All Boys, jugué un solo torneo y llegó la propuesta de Belgrano para jugar en primera”.

“Al futbol femenino le falta aún un largo recorrido, pero tengo que reconocer el gran avance que esté tuvo en estos últimos años, de ser la única mujer que jugaba en el baby, y ahora hay cientos de chicas que juegan al futbol en Loreto” reflexiona la joven loretana para luego indicar: “Mi sueño es jugar en la selección nacional y también de poder jugar en el futbol español” expresa con una amplia sonrisa la primera futbolista loretana que llegó a la primera división nacional de este deporte.