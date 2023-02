Después de 40 años un sacerdote alemán vuelve a trabajar en suelo loretano

25/02/2023 - 19:53 Interior

Mediante un convenio realizado entre la Diócesis de Rottenburg-Stuttgart y la Diócesis de Santiago del Estero el Padre Wolfgang Peter Herrmann desarrollará su tarea pastoral en algún lugar de nuestra provincia y, hasta que se le designe una parroquia el sacerdote realizará un periodo de adaptación en nuestra comunidad en compañía del padre Alejandro Tenti.

Con un español claro cargado de modismos mexicanos que deja sobreentendido su paso por el País Azteca el Padre Peter en dialogó con EL LIBERAL explica el trabajo pastoral que realizaba en su país de origen: “Integraba el servicio de Pastoral Obrera Diocesana, este es un servicio que presta nuestra iglesia que esta integrado por laicos, diáconos y consagrados, es un equipo diverso. Que tiene como objetivo apoyar al trabajador, al obrero en su contexto de trabajo o sea no solo en la faz espiritual, sino que también en la búsqueda de un salario digno, esto ya es una base para desarrollar la vida del trabajador y su familia, esto no es todo, pero es importante”.

Hace una pausa bebe un sorbo de agua y reproduce la frase del Papa Francisco “La Iglesia es en salida o no es Iglesia” para luego continuar “Cuando la pastoral acude y se involucra en el contexto laboral, la gente reflexiona, y dice la iglesia no solo se interesa por el catecismo y los sacramentos; sino también se interesa en la vida diaria de un trabajador. Nuestro trabajo tiene tres columnas la solidaridad, el aspecto profético y el aspecto religiosos”.

Reconoce entre sonrisas que su español fue un aprendizaje en México donde realizó una experiencia formativa y tuvo su primer contacto con la realidad de los trabajadores latinoamericanos: “Los agentes de nuestra pastoral acuden a veces invitados por una empresa, o un sindicato y muchas veces cuando a través de la prensa nos informamos de alguna situación que requiera de nuestro apoyo, como por ejemplo en caso de despidos buscamos que estos sean justos”.

No queremos hablar sobre el trabajo, sino del trabajo concreto.

Los agentes que integran el equipo de pastoral que desarrolla su tarea en la Diócesis de Rottenburg-Stuttgart una vez cada dos años realizan trabajos de operarios sin capacitación con el fin de tomar contacto con trabajadores y trabajadoras en sus propios ámbitos: “Yo trabajé en mantenimiento en el aeropuerto de Stuttgart, fue muy interesante, lo hice con un grupo diverso integrado por no creyentes, musulmanes, católicos, y la pregunta que surge es ¿Tú que quieres aquí, porque te interesas? Normalmente la gente no entiende la presencia de la iglesia en estos contextos, pero después surgen la respuesta en base a las relaciones humanas. Y esto es importante para nosotros porque no queremos hablar sobre el trabajo, sino del trabajo concreto y esto solo se consigue escuchando al protagonista que es el trabajador en su contexto y después viene la parte profética denunciando estas situaciones de injusticias”.

“Estos reclamos son fuertes por parte nuestra y de los sindicalistas, que en Alemania la mayoría no responde a ningún partido político y defienden intensamente los intereses de los obreros, esto pasa en Alemania donde todos piensan que el mundo está bien, pero también en Alemania es difícil conseguir justicia para los trabajadores” Reflexionó el sacerdote.

“En Alemania los trabajadores rurales están mal pagados, la mayoría son migrantes de Rumania, Bulgaria, Georgia, muchos de los cuales no saben hablar alemán, no conocen sus derechos y son explotados, no son defendidos y viven en condiciones inhumanas, con ellos realizamos un trabajo fuerte” informo el Padre Peter, para luego reflexionar “Sentí que es tiempo de buscar otro destino, el trabajo en las parroquias es para el 10% de las personas presentes pero que pasa con el 90% restante que no se deja invitar a reuniones, ¿Cómo nos acercamos a ellos? La respuesta es, ir a buscarlos en su contexto” indica el cura alemán al que los loretanos ya llaman Padre Pedro.