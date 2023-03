Se realizará el rito de Admisión para un seminarista loretano

05/03/2023 - 00:20 Interior

Gustavo Jaime (28) es un joven loretano como muchos que desarrollaron su vida en los barrios de esta ciudad: jugó al fútbol, hizo travesuras, fue al colegio como cualquier niño. Después ya joven se puso de novio, pero un día sintió un fuerte llamado a servir y dejó todo atrás y comenzó un largo camino de formación y discernimiento.

Gustavo es el cuarto hijo del matrimonio formado por Daniel Gustavo Jaime y Gladis Angélica Tolosa; sus hermanos son Carolina que es docente, Daniel y Sebastián que son policías. Nació en el barrio Alberdi, cuyas calles transitó toda su vida: "La admisión es un signo que no se ve, pero es un paso importante en el camino a la ordenación sacerdotal, es la opción de vida que uno va haciendo camino al ministerio", explicó el joven seminarista loretano.

El rito de la Admisión que se vivirá en el santuario Nuestra Señora de Loreto el próximo domingo a partir de las 20.30 comienza después de la proclamación del Evangelio y de la prédica que estará a cargo del obispo monseñor Bokalic, se llama al seminarista por su nombre, quien responderá "aquí estoy" luego el obispo realiza una bendición sobre el solicitante a manera de aceptación de la Iglesia como candidato al Orden Sagrado.

Gustavo es un joven loretano de sonrisa rápida y llena su cara con una sonrisa y expresa: "El sacerdocio para mí es un camino de servicio, de cercanía, especialmente a los hermanos que sufren, es un camino que nunca se deja de recorrer en la búsqueda de lo que uno quiere, en definitiva, ser quien anuncie su mensaje, quien se trasforma en Cristo para servir a sus hermanos".

Cómo es dejarlo todo por amor a todos

Acerca de cómo fue su proceso interno para tomar la decisión de optar por el sacerdocio, Gustavo Jaime, recordó: “Me siento muy contento, es un lindo proceso, es un escalón que uno pisa fuerte es parte de un camino que dura más de nueve años y, éste es un logro muy importante, me hace sentir seguro, seguro que la iglesia me llama, también es una gran responsabilidad estar entre los candidatos a ser ordenados, esto conlleva tener un comportamiento prudente”, reflexiona Gustavo Jaime.

“Cinco días antes de entrar al seminario hablé con mi mamá, ella lo entendió rápido, pero me dijo ‘a tu papá se lo dices vos’; llevé una tarjetita que me dio el padre Cuevas para invitar a los familiares al acto de ingreso y, se la di a mi papá, él me miró y preguntó ‘¿estás seguro?’, es la vida que yo elegí, le llevó un tiempo, pero me entendió y me apoya en esta decisión. En mi casa había como un estereotipo de familia, ‘mi hijo tendrá hijos’ y ‘yo seré abuelo’, pero bueno seguro que lo primero que causé fue sorpresa, porque justamente yo no era el de más apego a las cuestiones de la Iglesia”.

Estuve de novio muchos años con una compañera de estudios en el Profesorado de Historia, pero cuando comencé a sentir este llamado tuve que tomar una decisión, quizás le costó mucho entender que los proyectos que habíamos trazado no se realizarían, esto fue muy doloroso para mí, porque tuve que dejar a alguien que me importaba mucho y, hasta parece algo loco, pero así son los ideales, para seguirlos debes sacrificar muchas cosas”, expresó al finalizar.